Через три дня в Египте будет правительство?

Камаль аль-Ганзури, которого Высший совет вооруженных сил Египта назначил премьер-министром и которому поручено сформировать правительство, намерен привести новый кабинет министров к присяге через три дня, передает Синьхуа. Такое заявление новый египетский премьер сделал на встрече с активистами 11 политических движений, которые поддержали его назначение на должность главы правительства.

По словам К.аль-Ганзури, уже 27 ноября он начнет проводить встречи с кандидатами на посты министров, список которых был оглашен во время встречи. Планируется, что лишь несколько кресел займут члены бывшего временного правительства Египта, среди которых министр энергетики Хасан Юнис и министр международных связей и планирования Фаиза Абу ан-Нага. Остальные же портфели достанутся новым политикам.

К.аль-Ганзури готов создать консультативный совет из политиков, популярных среди демонстрантов на площади Тахрир, сообщает интернет-портал "Аль-Ахрам". По информации близких к аль-Ганзури источников, в Совет могут войти возможные кандидаты на президентский пост: бывший глава МАГАТЭ Мухаммед аль-Барадеи, а также авторитетные египетские исламисты Хазем Салах абу Исмаил и Абдель Монем абу аль-Фаттух.

Тем временем Мохаммед аль-Барадеи готов возглавить правительство, сообщает Радио Свобода. Об этом он заявил в субботу после встречи с членами правящего в Египте Военного совета. Ранее аль-Барадеи и его группа советников по избирательной кампании вели агитацию за выдвижение его кандидатуры на пост президента страны.

В субботу в Каире продолжились демонстрации с требованиями к Военному совету подать в отставку. Манифестанты также выступают против назначенного Военным советом премьер-министра аль-Ганзури.



По сообщениям медиков, во время столкновений с полицией в субботу один человек был убит. Всего за последнюю неделю погибли более сорока участников протестов.