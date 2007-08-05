Почти 20 миллионов человек пострадали от наводнений на севере Индии

Почти 20 миллионов человек пострадали от вызванных муссоными дождями наводнений на севере Индии, число погибших приблизилось к двумя сотням, и вода продолжает прибывать, передает РИА «Новости».

Из-за непрекращающихся тропических ливней из берегов вышли десятки рек на востоке штата Уттар-Прадеш, в Бихаре и Ассаме. Сообщения о прорыве дамб поступают с угрожающей регулярностью.

Вода затопила сотни населенных пунктов. Сотни тысяч жителей пострадавших от удара стихии районов живут во временных лагерях и не могут вернуться домой. Закрыты школы и госучреждения.

Некоторые округа оказались полностью отрезаны от внешнего мира. Власти вертолетами доставляют их жителям чистую питьевую воду и медикаменты, эвакуируют людей в безопасные места.

По меньшей мере 186 человек погибли. Многих унесло течением, десятки захлебнулись при опрокидывании перегруженных лодок. Напора стихии не выдерживают ветхие дома, хороня под собой своих обитателей. Немало людей гибнет от ударов молнии или оказываются погребенными под оползнями.

Колоссальный ущерб нанесен сельскому хозяйству этого небогатого региона, где крестьяне могут лишиться урожая и оказаться в глубокой нищете.

Сезон дождей, который приходит в Индию в июне и через месяц устанавливается на большей части страны, ежегодно приводит к наводнениям. Первыми в этом году удар стихии приняли на себя южные штаты, где в результате наводнений в конце июня погибли около полутора сотен человек.

Традиционно сильно от муссона пострадало население соседнего с Индией Бангладеша, через который протекают несколько крупнейших в Южной Азии рек. Здесь за последние дни погибло более 60 человек. Около 90 человек погибли от наводнений в граничащем с Индией Непале. сообщения о жервах наводнений приходят также из Пакистана.