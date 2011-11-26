Протестующие в Египте блокировали здание правительства

Многочисленная толпа жителей Египта блокировала здание правительства, люди протестуют против сегодняшнего назначения премьер-министра Камаля аль-Ганзури египетским Военным советом, передает телеканала Press TV.

Протестующие намерены не дать новому главе правительства пройти на свей рабочее место, отмечает телеканал.

К.аль-Ганзури в течение 10 лет работал в кабинете министров при свергнутом президенте Хосни Мубараке, а в конце 1990-х гг. даже возглавлял правительство. Он пользуется широким уважением в стране, но участники революции хотят видеть во главе исполнительной власти человека, не связанного с прежним режимом, и другого поколения, чем 77-летний аль-Ганзури.

Тем временем в Каире проходит контрмитинг в поддержку властей. В то время, как на площади Тахрир продолжаются выступления оппозиции с требованием демократических перемен, на другой площади столицы десятки тысяч людей устроили митинг в поддержку правящего военного совета и его главы, маршала Тантауи.