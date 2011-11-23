Сына Каддафи выдал проводник, нанятый им за 1 млн евро

Стали известны новые подробности ареста сына убитого лидера ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама. Ополченцам переходного национального совета (ПНС) сына М.Каддафи выдал его проводник, которого последний из Каддафи нанял для перехода через границу с Нигером, передает Reuters.

За безопасную переправку к границе С.Каддафи обещал проводнику миллион евро. Тот, однако, предпочел выдать своего клиента. Кроме того, появлялась информация, что якобы уже после пленения сын М.Каддафи предлагал ополченцам ПНС 2 млрд евро, однако схватившие его бойцы также отказались от предложенных денег.

Местные СМИ приводят рассказ Юсафа Салеха аль-Хотани, который заявляет, что именно он был тем самым проводником.

"Я сделал все, чтоб он (С.аль-Ислам) поверил мне. После общения с Сейфом, я договорился с бойцами, чтобы они устроили засаду в окруженном возвышенностями районе пустыни. Когда машины прибыли в долину, мы начали вести прицельный огонь. Сначала расстреляли первую машину (в ней ехала охрана), а затем вынудили остановится вторую, где находился С.аль-Ислам", - приводит рассказ проводника РосБизнесКонсалтинг.

С.аль-Ислам находится в Зинтане, вопрос о его переезде в столицу остается открыт, так как между лидерами местного ополчения и руководством ПНС есть разногласия политического характера. Стоит отметить, что местный "полевой командир" Усама аль-Джували 22 ноября вошел в состав нового кабинет министров на правах главы военного ведомства.

Поимку С.аль-Ислама местные власти оценили, как "последнюю главу ливийской драмы".



