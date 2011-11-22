Песков созвал пресс-конференцию по поводу освистывания Путина

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрий ПЕСКОВ объяснил реакцию зрителей во время выступления Владимира ПУТИНА после боя между Федором ЕМЕЛЬЯНЕНКО и Джеффом МОНСОНОМ 20 ноября.

Как передает Лента.ру, на специально созванной по этому поводу пресс-конференции в понедельник Д.ПЕСКОВ заявил, что зрители «угугукали» Д.МОНСОНУ, когда тот покидал зал на руках своих помощников, а не В.ПУТИНУ. «Выход В.ПУТИНА на ринг совпал с моментом, когда сначала ковылял, а потом тащили Д.МОНСОНА. Совершенно очевидно, что это «угугуканье» (потому что освистывания как такового не происходило) было в сторону Д.МОНСОНА", - подчеркнул Д.ПЕСКОВ.

«Когда Д.МОНСОНА унесли за занавески, уже некому было «угугукать». После этого В.ПУТИН продолжил и произнес несколько фраз - тогда раздались аплодисменты, и его тепло встретили на ринге», - отметил Д.ПЕСКОВ.

Д.ПЕСКОВ также отметил, что В.ПУТИН не воспринял реакцию зрителей после боя на свой счет. «Он был удивлен, когда завязалась эта активная дискуссия», - добавил пресс-секретарь премьера.

«Болельщики, которые были в «Олимпийском» - это знакомая, естественная, чрезвычайно дружественно настроенная (В.ПУТИНУ - Лента.ру) среда», - заявил Д.ПЕСКОВ. По его словам, когда В.ПУТИН входил в зал, болельщики встали и тепло его приветствовали. «Это приветствие почему-то все участники дискуссии забывают», - добавил он.

Комментируя публикации в некоторых СМИ, в которых говорится, что инцидент в «Олимпийском» знаменует «конец системы в России», Д.ПЕСКОВ заявил, что «это апокалиптические суждения - скорее всего, политологические экзерсисы, которые ничего общего с реальностью не имеют».

«Это вопрос восприятия. «Система рухнула - не рухнула», это глупость. Есть люди оппозиционно настроенные, которые высказывают свою точку зрения. Когда речь идет об объективной критике, мы всегда к ней с уважением и большим вниманием относимся. Есть люди, которые занимаются дешевым политиканством и подстрекательством, которые пытаются использовать предвыборные настроения. К ним мы относимся с меньшим уважением. Говорить о каком-то сигнале, который был послан В.ПУТИНУ, это абсурдно», - подчеркнул Д.ПЕСКОВ.

Пресс-секретарь В.ПУТИНА объяснил, что созвал специальную пресс-конференцию по этому поводу в связи с «огромным количеством звонков» журналистов и «очень активной дискуссией в Сети».

Как сообщалось, после воскресного боя в Москве, на котором Ф.ЕМЕЛЬЯНЕНКО победил американца Д.МОНСОНА, российский премьер В.ПУТИН поднялся на ринг спорткомплекса «Олимпийский» поздравить Ф.ЕМЕЛЬЯНЕНКО. В это время в спорткомплексе раздался громкий свист. Эти кадры в прямом эфире транслировали российские телеканалы, однако позже, по мнению некоторых блогеров, в выпусках новостей реакция зала во время выступления В.ПУТИНА была приглушена.

Одновременно с этим в Интернете появились видеозаписи с трибун, где слышно, как болельщики во время речи премьера свистят. Как заявил позже гендиректор ОАО «Олимпийский» Михаил МОСКАЛЕВ, зрители освистывали именно Д.МОНСОНА, в то время как выступлению В.ПУТИНА они аплодировали.