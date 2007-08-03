В Конго в железнодорожной катастрофе погибли 100 человек

Число жертв крупной железнодорожной катастрофы, произошедшей в ночь на четверг в центральном районе Демократической Республики Конго, возросло до 100 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее сообщалось, что в результате аварии погибли 68 человек, а число раненых значительно превысило число погибших.

По сообщению национальной железнодорожной компании SNCC, в районе Западное Касаи сошел с рельсов грузовой поезд, следовавший по маршруту Илебо-Кананга. При аварии погибли пассажиры, которые забрались на поезд без ведома сотрудников железнодорожного агентства, что является обычной практикой.

Причины инцидента выясняются.