Британский МИД просит своих граждан меньше пить за границей

МИД Великобритании посоветовал своим гражданам, выезжающим на отдых за границу, знать меру при употреблении спиртных напитков, иначе это приводит к арестам и другим неприятностям. Такая рекомендация содержится в докладе британского внешнеполитического ведомства под названием "Поведение британцев за рубежом", передает Лента.ру.

В исследовании отмечено, что причиной арестов чаще всего являются хулиганские выходки, вызванные злоупотреблением алкоголя. "Знайте вашу норму и старайтесь не пить больше того, что вы обычно привыкли пить дома", - рекомендует МИД выезжающим за рубеж британцам.

С апреля 2005 по апрель 2006 года британских туристов чаще всего арестовывали в Испании и США - 1549 и 1368 человек соответственно.

Как следствие, в этих странах британские туристы чаще всего теряют документы, подвергаются насилию, попадают в больницы и умирают. Кроме этих государств, по числу подобных неприятностей лидирует Греция и Чехия. Последняя страна, как отмечает МИД, особенно популярна у туристов-мужчин из-за большого количества "чисто мужских развлечений".

В Чехии британцы чаще всего обращаются за помощью в консульскую службу, поскольку иногда, как отмечает This is London, бывают настолько пьяны, что не могут вспомнить название гостиницы, где остановились.

По мнению британского МИДа, частые неприятности с туристами связаны с плохой организацией поездок за границу. Гражданам Великобритании рекомендуется перед путешествием ознакомиться с законодательством и культурой той или иной страны.