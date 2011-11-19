В Каире ожесточенные столкновения с полицией

В ходе столкновений между силами правопорядка и оппозиционными демонстрантами в центре Каира получили ранения 507 человек в т.ч. около 40 полицейских, сообщает египетское агентство MENA.

Поводом для начала беспорядков стал разгон утром в субботу, 19 ноября, полицейскими палаточного лагеря на площади Тахрир, в котором с вечера пятницы обосновались около 100 демонстрантов, решивших устроить бессрочную сидячую акцию протеста.

После разгона лагеря около пяти тысяч человек стянулись на площадь и вступили в столкновения с полицией. Демонстранты закидывали сотрудников сил правопорядка камнями и подожгли несколько полицейских маших. В ответ полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули. Несколько десятков демонстрантов попытались прорваться в здание министерства внутренних дел, расположенное на площади Тахрир, но были отбиты.

В районе Тахрира сейчас находятся несколько тысяч демонстрантов, их численность увеличивается. Демонстранты полностью блокировали площадь, устанавливают металлические заграждения. Полицейские кордоны расположены лишь в районе МВД, где также размещены несколько десятков БТР с военными.

Как сообщили источники в МВД Египта, в районе Тахрира в ближайшие часы может быть введен комендантский час из-за угрозы безопасности государственных объектов и частной собственности граждан, сообщает РИА Новости.