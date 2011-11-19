Взрыв на химзаводе в Китае: четырнадцать рабочих погибли

Четырнадцать рабочих погибли и пятеро получили ранения в результате взрыва на химическом заводе в провинции Шаньдун на востоке Китае.

Как передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти, взрыв произошел около 14:00 по местному времени на предприятии по производству меламина в городе Синьтай при ремонте оборудования.

Четыре рабочих погибли на месте, еще 10 человек скончались позже от ран в больнице. Состояние остальных пяти раненых, по словам медиков, стабильно.

Причины происшествия устанавливаются.