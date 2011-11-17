Саакашвили: Грузия будет не только в НАТО, но и в ЕС

Главным результатом краткого визита в Грузию Верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Кэтрин Эштон стала договорённость о начале в ближайшее время переговоров между Грузией и Евросоюзом о свободной торговле.

Консультации сторон по этому вопросу начались ещё в июле прошлого года, когда, будучи в Батуми, Эштон торжественно объявила о начале переговоров об ассоциации Грузии с ЕС.

Точная дата начала переговоров по зоне свободной торговли всё ещё неизвестна, но президент Саакашвили и Верховный представитель ЕС выразили надежду, что они начнутся до конца года.

Эштон поблагодарила Саакашвили за "конструктивный подход при решении вопроса вступления России в ВТО", поскольку, по её словам Европейский Союз заинтересован в развитии торговли с Российской Федерацией.

Со своей стороны, Саакашвили выразил уверенность, что вступление его страны в Европейский Союз – лишь дело времени. "несколько лет назад никто не говорил, что Грузия вступит в ЕС, но сейчас в выступлениях многих европейских лидеров рефреном звучит мысль, что Грузия обязательно станет членом не только НАТО, но и Европейского Союза", цитирует Радио Свобода.