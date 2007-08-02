В Тихом океане произошло мощное землетрясение
08:27, 02 августа 2007Мир
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Эпицентр - в 80 километрах от острова Вануату
Американская служба геологического наблюдения в среду, 1 августа, сообщила о зафиксированном ей мощном землетрясении, произошедшем в Тихом океане, передает Reuters.
По данным сейсмологов, эпицентр толчков силой 7,3 балла по шкале Рихтера находился в 80 километрах от острова Вануату, расположенного в двух тысячах километров к северо-востоку от Австралии.
Об опасности возникновения цунами ничего не сообщается. Данные о жертвах или разрушениях также пока не поступали.
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