В Тихом океане произошло мощное землетрясение

Американская служба геологического наблюдения в среду, 1 августа, сообщила о зафиксированном ей мощном землетрясении, произошедшем в Тихом океане, передает Reuters.

По данным сейсмологов, эпицентр толчков силой 7,3 балла по шкале Рихтера находился в 80 километрах от острова Вануату, расположенного в двух тысячах километров к северо-востоку от Австралии.

Об опасности возникновения цунами ничего не сообщается. Данные о жертвах или разрушениях также пока не поступали.