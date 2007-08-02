В Тихом океане произошло мощное землетрясение

08:27, 02 августа 2007
Мир
1005 0

Эпицентр - в 80 километрах от острова Вануату

Американская служба геологического наблюдения в среду, 1 августа, сообщила о зафиксированном ей мощном землетрясении, произошедшем в Тихом океане, передает Reuters.

По данным сейсмологов, эпицентр толчков силой 7,3 балла по шкале Рихтера находился в 80 километрах от острова Вануату, расположенного в двух тысячах километров к северо-востоку от Австралии.

Об опасности возникновения цунами ничего не сообщается. Данные о жертвах или разрушениях также пока не поступали.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter