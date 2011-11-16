Кто хорошо ездил в Америку, должен получить 10-летнюю визу

Украина будет поднимать перед США вопрос о возможности предоставления отдельным категориям украинских граждан десятилетних многократных американских виз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

«Сейчас мы ставим вопрос, чтобы люди, которые уже имеют пятилетнюю визу и не нарушали американское законодательство, имели бы возможность получить десятилетнюю визу», - сказал он.

По его словам, этот вопрос в частности будет обсуждаться в ходе консульских консультаций между Украиной и США, которые состоятся вскоре при участии заместителя министра иностранных дел Украины Павла КЛИМКИНА.