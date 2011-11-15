Европарламент обеспокоен здоровьем пчел

Европарламент выступает за усиление борьбы со смертностью пчел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в специальной резолюции Европарламента, одобренной сегодня на пленарном заседании в Страсбурге.

За нее проголосовали 534 депутата, против – 16, воздержались 92.

Резолюция Чаба Шандора ТАБАЖДИ (группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов, Венгрия) призывает, в частности, к созданию более гибких разрешительных правил для ветеринарных препаратов для пчел.

Кроме того, в документе отмечается необходимость стимулировать фармацевтические компании инвестировать в создание новых медикаментов, в том числе, лекарств против специализированных болезней пчел, таких как клещи варроа.

В связи с тем, что на здоровье пчел значительное влияние оказывают пестициды, депутаты считают необходимым проводить специальные тренинги с фермерами относительно возможного влияния пестицидов на пчел и использования дружественных к пчелам средств защиты растений.

На сегодняшний день в Европе 84% вида растений и 76% продовольственной продукции зависят от опыления пчелами.