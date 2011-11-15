Промпроизводство в ЕС резко сократилось
04:16, 15 ноября 2011Мир
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Данные Евростата
Объем промышленного производства в 27 странах Европейского союза в сентябре сократился на 1,3% к уровню августа, а в 17 странах еврозоны – на 2%, сообщило агентство “Евростат”.
К уровню сентября прошлого года промышленное производство как в Евросоюзе, так и в еврозоне увеличилось на 2,2% - это примерно в 2,5-3 раза меньше годового прироста в августе.
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