Выборы президента Молдовы провалились, не начавшись

Выборы президента Молдовы, намеченные на 18 ноября, могут быть перенесены на другую дату из-за отсутствия зарегистрированных кандидатов.

Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в молдавском парламенте, истек последний день для подачи документов на регистрацию кандидатов на пост президента на выборах 18 ноября, однако в специальную парламентскую комиссию по организации и проведению выборов не поступило ни одной заявки для регистрации. Теперь специальная юридическая комиссия даст правовую оценку ситуации и дата выборов может быть перенесена парламентом.

Молдова - парламентская республика, президента здесь выбирают депутаты тремя пятыми голосов (минимум 61 из 101 депутата).

В последний день регистрации лидеры Либерально-демократической, Демократической и Либеральной партий, входящих в правящий альянс "За европейскую интеграцию" (АЕИ-2), не сумели прийти к общему решению и выдвинуть кандидата, поясняет РИА Новости. Чтобы набрать необходимый 61 голос, нужно было договориться с группой из 3 депутатов, вышедших из фракции коммунистов.

Покинувшие ПКРМ депутаты готовы были голосовать вместе с АЕИ-2 за внепартийного кандидата. Таким они назвали экс-премьер-министра страны Зинаиду Гречаную. Однако лидер Либеральной партии Михай Гимпу сразу заявил "нет". Спикер парламента Мариан Лупу был общей кандидатурой альянса на президентское кресло. Но трое экс-коммунистов категорически отказались голосовать за него.