Качинский против вступления Польши в еврозону

Лидер польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав КАЧИНСКИЙ заявляет об угрозе демократии в небольших государствах Европейского Союза из-за возможного изменения учредительных документов ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью изданию Nasz Dziennik.

Я.КАЧИНСКИЙ сказал, что последние тенденции в Евросоюзе свидетельствуют о лишении суверенности стран-членов, "которые не имеют серьезных козырей", вспомнив среди них Грецию.

"Греки фактически перестали быть гражданами, а государство, в котором они живут, - суверенным и демократическим. Президент (Франции) Николя САРКОЗИ и канцлер (ФРГ) Ангела МЕРКЕЛЬ сказали, что в Греции ни выборов, ни референдума не должно быть, и так делается", - заметил он.

Я.КАЧИНСКИЙ назвал очень опасными такие тенденции, ведь «такие государства, как Польша, будут полностью подчиненными, а демократия станет фикцией».

«Если бы мы сейчас функционировали в системе введения евро, то в условиях кризиса нас постигла бы судьба стран Балтии: падение уровня ВВП, обвал экспорта со всеми его последствиями. Евро имеет не только экономические, но, конечно, политические последствия... Общая валюта оказалась бы полезной, в первую очередь, для Германии, а Польшу сделала бы тотально подчиненной», - заявил Я.КАЧИНСКИЙ (Польша, которая присоединилась к Евросоюзу в 2004 году, взяла на себя обязательство присоединиться к еврозоне - УНИАН).

Справка УНИАН. О необходимости изменения учредительных документов Евросоюза на минувшей неделе заявила А.МЕРКЕЛЬ, которая объяснила это необходимостью "отвечать на новые вызовы изменяющегося мира".