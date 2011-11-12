Россияне не знают, что объединились с Беларусью и Казахстаном (опрос)

Почти половина россиян не знает о создании с 1 января 2012 года Единого экономического пространства России, Казахстана и Беларуси.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые есть в распоряжении УНИАН.

Отвечая на вопрос, знаете ли вы о том, что с января следующего года Россия, Беларусь и Казахстан объединят свои экономики в ЕЭП с единым рынком, свободным передвижением капиталов, услуг, рабочей силы, 45% опрошенных сообщили, что впервые слышат об этом.

При этом 38% респондентов ответили «что-то слышал, но подробностями не владею»; 15% хорошо информированы об этом и 2% - затруднились с ответом.

Опрос также показал, что большинство россиян (52%) убеждены в необходимости вступления России в ЕЭП, 24% респондентов считают, что РФ не нужно создавать Единое экономическое пространство, еще 24% затруднились с ответом.

Отмечается, что чем выше уровень образования россиян, тем чаще они считают, что вступление России в ЕЭП необходимо (от 45% среди малообразованных до 57% среди высокообразованных).

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проводился 5-6 ноября 2011 г. Опрошено 1600 человек в 138-ми населенных пунктах в 46-ти областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.