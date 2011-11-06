В России говорят, что таких, как генконсул Андреев, у них немного

Для российских дипломатов за границей не свойственно не знать язык страны пребывания, в том числе в странах СНГ.

Об этом на пресс-конференции в Москве сказал официальный представитель МИД России Александр ЛУКАШЕВИЧ, отвечая на соотвествующий вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Очень немного таких людей. Бывают редкие языки, которыми (российские дипломаты) могут и не владеть», - сказал А.ЛУКАШЕВИЧ.

Он подчеркнул, что в России налажен очень хороший процесс квалифицированной подготовки кадров для работы в странах СНГ, в том числе с точки зрения изучения языков.

При этом А.ЛУКАШЕВИЧ отметил, что это «не очень типично сейчас, но, тем не менее, мы принимаем во внимание реалии». «Очень многие наши коллеги выходят из учебных заведений с очень хорошими знаниями местных языков», - сказал он.

Как подчеркнул А.ЛУКАШЕВИЧ, русский язык при любом законодательном оформлении в той или иной стране остается языком межнационального общения.

«По сути, большинство предпочитают общаться на нем (на русском языке) в свободной манере, тем более, что практически все знают его в совершенстве», - сказал А.ЛУКАШЕВИЧ.