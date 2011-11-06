Атака на Иран со стороны Израиля все более вероятна

Возможная атака на Иран со стороны Израиля и других стран становится "все более и более вероятной", - заявил в субботу в телеинтервью президент Израиля Шимон Перес.

По его словам, разведки разных стран, продолжающие следить за развитием событий в Иране, обеспокоены поступающими подтверждениями того, что Тегеран может получить ядерное оружие, сообщает Радио Свобода. Выступлению Переса предшествовала серия крупных военных учений в Израиле, в частности, в Тель-Авивском округе, где военные отрабатывали навыки реагирования на ракетные нападения.



В субботу же появилась информация, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готовится обнародовать доклад, содержащий свидетельства о ведущихся в Иране секретных разработках ядерного оружия. Иранские власти уже заявили, что считают подготовленный экспертами МАГАТЭ документ "сфабрикованным".