Из Ливии сбежали 300 тысяч иностранных рабочих
01:38, 06 ноября 2011Мир
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А оставшиеся - хотят сбежать
Международная организация по миграции заявляет, что число иностранных рабочих в Ливии, желающих покинуть страну, продолжает расти, сообщает Би-би-си.
По словам представителей организации, граждане других африканских государств не чувствуют себя в безопасности на территории Ливии, несмотря на то что формально боевые действия закончились.
Многие из них подвергаются притеснениям со стороны новых ливийских властей, поскольку их подозревают в том, что они во время конфликта были на стороне Каддафи.
С того момента, как в Ливии начались антиправительственные выступления, которые привели к свержению Каддафи, страну покинули около 300 тысяч трудовых мигрантов.
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