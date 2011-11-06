Из Ливии сбежали 300 тысяч иностранных рабочих

01:38, 06 ноября 2011
Мир
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А оставшиеся - хотят сбежать

Международная организация по миграции заявляет, что число иностранных рабочих в Ливии, желающих покинуть страну, продолжает расти, сообщает Би-би-си.

По словам представителей организации, граждане других африканских государств не чувствуют себя в безопасности на территории Ливии, несмотря на то что формально боевые действия закончились.

Многие из них подвергаются притеснениям со стороны новых ливийских властей, поскольку их подозревают в том, что они во время конфликта были на стороне Каддафи.

С того момента, как в Ливии начались антиправительственные выступления, которые привели к свержению Каддафи, страну покинули около 300 тысяч трудовых мигрантов.

 

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