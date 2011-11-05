Россия считает, что пора реформировать МВФ

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард начнет в воскресенье трехдневный визит в Россию, она проведет переговоры с представителями российских Минфина и Центробанка.

Россия, как и другие члены БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), выступает за проведение реформы МВФ, в частности органов управления МВФ. Кроме того, БРИКС считают необходимым завершить новое перераспределение квот на членство в организации к январю 2014 года.