Россия считает, что пора реформировать МВФ
23:11, 05 ноября 2011Мир
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Глава Фонда начинает 3-дневный визит
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард начнет в воскресенье трехдневный визит в Россию, она проведет переговоры с представителями российских Минфина и Центробанка.
Россия, как и другие члены БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), выступает за проведение реформы МВФ, в частности органов управления МВФ. Кроме того, БРИКС считают необходимым завершить новое перераспределение квот на членство в организации к январю 2014 года.
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