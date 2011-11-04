G20 предписывает крупнейшим банкам мира увеличить капитал

На саммите стран G20 в Каннах, завершившемся в пятницу, был согласован перечень из 29 крупных международных банков (17 – в Европе, 8 – в США и 4 – в Азии), которым предписано значительно нарастить собственный капитал, для повышения их финансовой устойчивости, в течение ближайших четырех лет, сообщает Радио Свобода.

Причем до уровней, заметно превышающих требования заключенного осенью прошлого года нового международного соглашения по банковскому регулированию “Базель-3”, выполнить которые банки обязаны к 2019 году.

Неделей ранее подобное решение было принято на саммите Европейского союза в отношении примерно 70 ведущих европейских банков. Однако им отведены более жесткие сроки наращивания собственного капитала – до середины 2012 года.