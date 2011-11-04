В России сегодня - выходной

В России сегодня отмечают День народного единства.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, в современной России этот праздник отмечают в седьмой раз. Он связан с событиями 1612 года, когда бойцы народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов.

После революции 1917 года традиция отмечать этот праздник была прервана.

Сегодня массовые мероприятия пройдут во всех крупных городах РФ, в которых, как ожидается, примут участие десятки тысяч людей.

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ и премьер-министр Владимир ПУТИН в День народного единства отправятся в Нижний Новгород, где примут участие в торжественных мероприятиях по случаю праздника. Нижний Новгород имеет особое значение в истории праздника народного единства, поскольку именно здесь было сформировано народное ополчение для спасения Московского государства от иностранных интервентов.

Российские политические партии и движения отметят День народного единства массовыми митингами и шествиями, самыми масштабными обещают стать акция партии «Единая Россия» в Москве на Поклонной горе, националистический «Русский марш» в Люблино и альтернативное одноименное мероприятие движения «Наши» на территории Всероссийского выставочного центра.

МВД России обещает не допустит проведения несанкционированных акций и провокаций на разрешенных мероприятиях. Только в Москве более 5 тысяч полицейских будут обеспечивать порядок. Всего в российской столице пройдет 18 общественно-политических массовых мероприятий, согласованных с органами исполнительной власти. Автомобильное движение в связи с праздником в центре Москвы будет ограничено.