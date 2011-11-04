Польша выделит крупную сумму Академии "Восточного партнерства"

Министерство иностранных дел Польши в следующем году планирует увеличить финансирование созданной в октябре «Академии «Восточного партнерства» для учебы чиновников из государств - участников этой инициативы Европейского Союза вдвое – до практически 320 тысяч долларов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил уполномоченный МИД Польши по вопросам «Восточного партнерства» Анджей ЦЕШКОВСКИЙ.

По его словам, этот проект предусматривает проведение двухнедельных курсов для чиновников из шести государств, посвященных исключительно одной теме, которой они занимаются в своих государствах.

«Мы решили, что нет смысла создавать академию, которая будет сконцентрирована на общую учебу (о Евросоюзе), потому что это не много дает, а нужно менять администрацию в восточных государствах в отдельных элементах», - отметил он.

По словам А.ЦЕШКОВСКОГО, уже прошли первые курсы, которые были посвящены теме частно-государственного партнерства.

Как сказал А.ЦЕШКОВСКИЙ, до конца текущего года планируется проведение еще одних курсов на тему общественной коммуникации, а в следующем году планируется четыре курса на разные темы.

В курсах будут принимать участие по 5 участников из каждого из государств «Восточного партнерства», хотя представители Беларуси отказались принять участие в первом цикле учебы.

А.ЦЕШКОВСКИЙ также сообщил, что МИД Польши решило финансировать этот проект, который будет реализоваться на средства программы Polska Pomoc вне основного конкурса, добавив, что министерство планирует увеличить бюджет проекта.

Среди источников дополнительного финансирования он назвал фонды «Восточного партнерства», Еврокомиссии и фонды помощи отдельных государств ЕС.

Проект будет реализовывать Национальная школа государственной администрации KSAP.

Справка УНИАН. МИД Польши в этом году на реализацию 100 проектов в рамках иностранной помощи Polska Pomoc выделило около 8 млн. дол., более 3 млн. дол. из которых израсходовано на реализацию проектов в Украине.

Эти средства получают зарегистрированные в Польше неправительственные организации и органы власти, которые имеют партнеров в государствах, где эти проекты будут реализовываться.

В прошлом году на реализацию 44 проектов в Украине было выделено около 4 млн. дол., что на 30% больше показателей предыдущего года.