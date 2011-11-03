Топ-70 самых влиятельных людей мира

В список самых влиятельных людей мира, опубликованном в американском деловом журнале Forbes, вошли 70 человек.

Возглавил нынешний рейтинг президент США Барак Обама (второе место в прошлом году). Несмотря на спад в экономике страны и возросший уровень безработицы, что не могло не сказаться на рейтинге Обамы у себя дома, Forbes отмечает успехи президента США на международной арене. Благодаря Обаме, пишет Forbes, Соединенные Штаты остаются самым влиятельным государством в мире.

Комментируя рейтинг, Reuters отмечает, что влияние Обамы бесспорно возросло благодаря ликвидации главы "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена и успешной операции НАТО в Ливии.

Российский премьер-министр Владимир Путин, заявивший о намерении баллотироваться в президенты России, занял в нынешнем рейтинге второе место (четвертое - год назад), тогда как действующий глава государства Дмитрий Медведев находится на 59-й строчке, замечает Лента.ру.

На третьей строчке - лидер прошлогоднего рейтинга президент КНР Ху Цзиньтао. Третье место Ху Цзиньтао составители рейтинга объясняют тем, что тот вскоре оставит пост генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая. Ожидается, что преемником Ху Цзиньтао станет Си Цзиньпинь, который пока находится на 69-й строчке в рейтинге.

На четвертом месте в рейтинге журнала оказалась канцлер Германии Ангела Меркель. Замыкает пятерку основатель Microsoft Билл Гейтс.

Самым молодой в списке Forbes - основатель социальной сети Facebook 27-летний Марк Цукерберг (девятая строчка). В прошлом году в аналогичном рейтинге он занял лишь 40-е место. Таким образом, Цукерберг показал наибольший рост из всех, представленных в рейтинге. За ним по возрасту идут 38-летние создатели Гугла Сергей Брин и Ларри Пейдж, разделившие 30-31 место.

В первую десятку попали саудовский король Абдулла ибн Абдель-Азиз (шестое место), Папа римский Бенедикт XVI (седьмое), глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке (восьмое), премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон (десятое место).