ЕС проиграет Индии и Китаю, если отвернется от Украины и России?

Евросоюзу надо объединить усилия с Украиной и РФ, чтобы оставаться конкурентоспособным на мировом рынке.

Такое мнение собственному корреспонденту УНИАН в РФ высказала секретарь Комиссии по иностранным делам Палаты депутатов Итальянской Республики Микаэла БЬЯНКОФЬОРИ после встречи с российскими депутатами.

По ее словам, для развития своей экономики страны ЕС должна смотреть на Россию и Украину как на часть Европы и иметь общий свободный рынок.

Она считает, что только совместно можно конкурировать с экономиками Индии, Китая и других стран.

«С Украиной и Россией это действительно можно сделать», - сказала М.БЬЯНКОФЬОРИ.

В тоже время, она сообщила, что сегодня каждая из стран Евросоюза нацелена на защиту своих собственных интересов и укрепление евро. По ее словам, только после решения внутренних проблем ЕС сможет заняться глобальными вопросами.

Она считает, что очень важно подписание соглашения об Ассоциации Украины и Евросоюза и его дальнейшая ратификация.

«Думаю, что да, (парламент Италии ратифицирует это соглашение - УНИАН), но пока сложно говорить когда это решение будет вынесено на рассмотрение парламента. Сейчас ситуация в Италии такова, что неизвестно когда это можно запланировать», - сказала М.БЬЯНКОФЬОРИ.

В тоже время, М.БЬЯНКОФЬОРИ считает, что осуждение экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО не позволит европейским политикам спокойно смотреть на эту ситуацию.

«Это ненормально, это нестандартная ситуация, но в конечном итоге это дело (соглашение об ассоциации) должно обсуждаться между правительствами стран Евросоюза», - считает она.

М.БЬЯНКОФЬОРИ подчеркнула, что придерживается той точки зрения, что женщина, которая работает в правительстве, старается работать на пользу государства, а не для себя лично.