Поезд столкнулся с микроавтобусом: 8 погибших

Страшная авария произошла 1 ноября вблизи села Бульбоака на окраине Кишинева. Поезд врезался в микроавтобус на железнодорожном переезде, 8 человек погибли, сообщает ТСН.

По предварительным данным Дорожной полиции, более 10 пассажиров микроавтобуса получили серьезные травмы. Многие из них находятся в критическом состоянии.

Среди погибших есть и подростки. В частности, стало известно о том, что погиб 17-летний парень. Самому маленькому пострадавшему - около трех лет.

Пока есть данные о том, что причиной аварии могли стать неполадки в работе светофора. Причина аварии уточняется. Локомотив, который врезался в пассажирский микроавтобус, следовал из Кишинева в Бендеры. Микроавтобус выполнял рейс по маршруту "Шерпены - Кишинев".

Главный инженер ГП «Железная дорога Молдовы" Александр ЗАИКА сообщил, что в момент ДТП на светофоре горел красный сигнал для микроавтобуса. Видимость была нормальной.

Напомним, подобная авария произошла в октябре 2010 года в Украине. Катастрофа в Марганце Днепропетровской области, которая унесла жизни 45 человек, стала крупнейшей аварией на железной дороге за всю историю страны.