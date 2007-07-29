Коалиция премьер-министра Японии потерпела поражение

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не планирует покидать свой пост несмотря на неудачу Либерально-демократической партии (ЛДП) на прошедших парламентских выборах, сообщает Associated Press. "Я с покорностью принимаю эти результаты и буду прислушиваться к общественному мнению в ходе проведения реформа", - заявил С.Абэ в эфире японского телеканала NHK. Он отметил, что "намерен настойчиво проводить реформу образования и пересмотр конституции".

В то же время возможна отставка со своего поста генерального секретаря ЛДП Хиденао Накагаво, который выступает за сохранение С.Абэ на посту премьер-министра и готов взять на себя ответственность за поражение на выборах. "Хотя это мое частное мнение, я считаю, что он (С.Абэ) должен продолжить реформы, несмотря на результат" выборов, заявил Х.Накагаво. При этом он не исключил, что может уйти в отставку со своего поста. Отвечая на вопрос о том, чувствует ли он личную ответственность за поражение партии на выборах, Х.Накагаво заявил: "Нет сомнений в моей ответственности как генерального секретаря".

По данным опросов на выходе с избирательных участков, на выборах в верхнюю палату японского парламента правящая ЛДП потерпела поражение. По данным, распространяемым японскими телекомпаниями, ЛДП может получить 38 мест против 58 - у оппозиционной Демократической партии Японии. В ходе нынешних выборов будут избраны 121 депутат из 242 верхней палаты парламента Японии. Таким образом, в случае, если результаты опросов совпадут с официальными данными, ЛДП утратит большинство в верхней палате парламента.

Это поражение не угрожает напрямую премьер-министру Японии С.Абэ, т.к. избрание главы правительства находится в компетенции нижней палаты парламента, в которой ЛДП сохраняет большинство. Однако усиление оппозиции в верхней палате может стать препятствием для реализации провозглашенных С.Абэ реформ, в том числе по пересмотру конституции.

РБК