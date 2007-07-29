Две авиакатастрофы в России: выжить не удалось никому

Грузовой самолет Ан-12 после взлета из московского аэропорта "Домодедово" рухнул на землю и сгорел.

На борту находился экипаж из семи человек. По мнению представителей правоохранительных органов, выжить не удалось никому, передает Би-Би-Си.

Ранее информагентства сообщали о восьми погибших.

Катастрофа случилась в 04:16 по московскому времени в воскресенье. Причину ее предстоит выяснить.

Самолет упал в четырех километрах от взлетной полосы между поселком Семивраги и Домодедовским кладбищем. Жертв и разрушений на земле нет.

Ан-12 должен был доставить в Братск 10 тонн оборудования для авиационного предприятия.

Между тем водолазы подняли из воды тела пилота и четырех пассажиров частного вертолета, который затонул на глубине в 50 метров в Воткинском водохранилище, Удмуртия, в субботу.

Легкая американская машина типа "Робертсон-44" упала, зацепившись винтом за проходившую по берегу линию электропередачи.

Двое из погибших - дети.