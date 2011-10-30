Действующий премьер лидирует на выборах в Киргизии

Действующий премьер-министр Киргизии Алмазбек Атамбаев с 64,7% голосов (562 028 человек) лидирует на выборах президента республики, свидетельствуют данные, размещенные на сайте ЦИК после подсчета результатов голосования на 1,176 тысячи участках из 2,318 тысячи (50,73% протоколов).

Второе и третье место делят с минимальным отрывом экс-глава МЧС, лидер партии "Ата-Журт" Камчибек Ташиев с 14,46% (125 644 человек) и бывший госсекретарь, лидер партии "Единый Кыргызстан" Адахан Мадумаров с 13,74% (119 369 голосов). Остальные кандидаты набрали менее одного процента. Против всех проголосовали 0,44 %. Всего в выборах приняли участие 16 кандидатов.

По информации сайта ЦИК Киргизии, явка избирателей на выборах президента страны превысила 60% (1, 827 миллиона человек из 3, 032 миллиона зарегистрированных избирателей), и так как порога явки нет, то выборы в любом случае признаются состоявшимися.

Победителем станет кандидат, набравший свыше 50% голосов. В случае, если такового не окажется, то будет назначен второй тур выборов, сообщили в ЦИК.

РИА Новости