В Киргизии завершилось голосование на выборах президента.

Как передает РИА Новости, на территории республики в этот день работали свыше 2 тысяч избирательных участков. Всего в республике зарегистрировано свыше 3 миллионов избирателей.

На выборах президента Киргизии нет порога явки. Они будут признаны действительными в любом случае. Победителем станет кандидат, набравший свыше 50% голосов. В случае, если такового не окажется, то через две недели после оглашения итогов будет назначен второй тур выборов, в котором будут участвовать два лидера гонки.

Предварительные итоги могут быть оглашены к утру 31 октября, сообщили в ЦИК республики.

По данным правоохранительных органов, выборы прошли без серьезных нарушений. Зафиксированы отдельные нарушения единичного характера.