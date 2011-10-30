Начались президентские выборы в Киргизии

В Киргизии в воскресенье, 30 октября, начались выборы президента. Избирательные участки открылись 20 минут назад. Голосование продлится до 19:00 по местному времени (в Киеве 15.00).

Для избирателей открыты 2289 избирательных участков на территории страны и еще 29 за рубежом, в том числе в Москве, сообщает РИА Новости. Правом голоса обладают около трех миллионов человек.

Предварительные результаты голосования Центризбирком объявит в понедельник, 31 октября. Окончательные результаты будут оглашены в течение нескольких недель.

В бюллетени для голосования внесены 16 кандидатов. У избирателей также есть возможность проголосовать "против всех". Порога явки на президентских выборах в Киргизии не существует. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50 процентов голосов. Если никому из претендентов не удастся это сделать, то будет объявлен второй тур, в котором встретятся два кандидата, набравшие большинство голосов.

Всего принять участие в выборах намеревались 83 претендента. Однако лишь 20 из них сумели собрать 30 тысяч подписей, внести залог в размере 100 тысяч сомов (около 2,2 тысячи долларов) и успешно сдать экзамен по государственному киргизскому языку. Из двадцати кандидатов, зарегистрированных ЦИК, четыре объявили об отказе от участия в выборах уже после того, как были напечатаны бюллетени, напоминает ИТАР-ТАСС.

Основная борьба за пост президента, по мнению киргизских политологов, развернется между премьер-министром Алмазом Атамбаевым, бывшим спикером национального парламента Адаханом Мадумаровым и экс-министром МЧС, лидером партии "Ата-Журт" / "Отечество", Камчибеком Ташиевым.

Атамбаев, как считается, пользуется поддержкой на севере страны, а Ташиева и Мадумарова поддерживают жители юга. Если выбрать президента в первом туре не удастся, то во втором туре встретятся представители севера и юга, что, как предупреждают политологи, может привести к резкому обострению обстановки внутри страны, сообщает Лента.ру.