Армения и Азербайджан переходят на зимнее время

Армения перейдет в ночь с субботы на воскресенье на "зимнее"время. 30 октября в 03.00 по местному времени (в Киеве 01.00) стрелки часов будут переведены на час назад, сообщает пресс-служба министерства экономики Армении.

Еще в начале года министерство экономики Армении заявило о том, что разрабатывает проект закона по отмене перехода на "летнее" и "зимнее" время. Проект будет представлен на рассмотрение правительства с целью привести расчета времени в Армении в соответствие с третьим поясом международной часовой системы.

До принятия нового проекта закона в Армении будет действовать закон от 5 декабря 1997 г. "О порядке учета времени на территории Армении", предполагающий переход на "летнее" и "зимнее" время.

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В ночь на 30 октября Азербайджан перейдет на зимнее время, сообщает Госкомитет страны по стандартизации, метрологии и патентам.

Перевод на зимнее время будет осуществлен в 5 утра местного времени (в Киеве 2.00).

В соответствии с решением Кабинета министров Азербайджана от 1997 года в каждое последнее воскресенье марта в стране переводом стрелок часов на один час вперед осуществляется переход на летнее время, а в каждое последнее воскресенье октября этот переход аннулируется, и, таким образом, осуществляется переход на зимнее время.