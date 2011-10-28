В Беларуси вводят штраф за доступ к запрещенным сайтам

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь приняла во втором чтении законопроект, вводящий штраф для интернет-провайдеров, которые откроют доступ к запрещенным сайтам, передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь.

Внесенные дополнения и изменения в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях уже одобрили депутаты Совета Республики.

Согласно законопроекту, который опубликован на национальном правовом портале, штраф за неограничение доступа пользователей к запрещенным сайтам составит для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц от десяти до тридцати базовых величин, т.е. от 350 тысяч до 1 миллиона белорусских рублей.

Такой же размер штрафа может быть наложен за «деятельность по реализации товаров, выполнение работ, оказание услуг на территории Беларуси с использованием сайтов, не размещенных в Беларуси и не зарегистрированных в государственном реестре».

Это еще одна попытка белорусских властей ограничить доступ граждан к независимым Интернет-ресурсам. В частности, в «черный список» сайтов, к которым нежелателен доступ из государственных учреждений, внесены «Белорусский партизан» и сайт charter97.org.