Лидеры стран-членов зоны евро заседали до четырех утра

Лидеры стран-членов зоны евро согласовали основные меры по выходу из кризиса суверенных долгов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщили по завершению заседания утром 27 октября Президент Европейского Совета Херман Ван РОМПЕЙ и Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ.

«Мы не хотим повторения некоторых ошибок из недавнего прошлого. Принимая сегодня решения, мы закладываем фундамент на будущее», - заявил Президент Европейского Совета.

«Пакет, который мы одобрили этой ночью, – является всесторонним пакетом, который подтверждает, что Европа будет делать все от нее зависящее для сохранения финансовой стабильности», - отметил Президент Еврокомиссии.

По результатам заседания, которое в целом продолжалось около 9 часов – с 19.00 26 октября до 04.00 27 октября, лидерам стран-членов зоны евро удалось согласовать свои действия по нескольким основным направлениям.

Во-первых, странам-членам зоны евро удалось договориться с частными кредиторами Греции о списании 50% ее долговых обязательств путем обмена облигаций, начиная с декабря следующего года. При этом неизменной остается поставленная перед Грецией задача о снижении ее государственного долга до 120% ВВП до 2020 года. По словам Президента Еврокомиссии, эта договоренность дает возможность начать вторую программу помощи Греции на общую сумму до 100 млрд. евро до конца этого года.

Во-вторых, страны-члены зоны евро договорились о новых возможностях использования Европейского механизма финансовой стабильности – специального антикризисного фонда, созданного для помощи странам, имеющим проблемы с долговыми обязательствами, - что позволит в целом увеличить ресурсы этого фонда в 4-5 раз, или до приблизительно 1 трлн. евро.

В-третьих, лидеры стран-членов еврозоны договорились об усилении экономического управления и роли Европейской комиссии в фискальной координации и надзоре. При этом определены 10 мер по усилению экономического управления в зоне евро.

В-четвертых, Президенту Европейского Совета вместе с Президентами Еврокомиссии и Еврогруппы поручено определить меры по дальнейшему укреплению экономического союза, включая возможность внесения ограниченных изменений в соглашение ЕС.

По словам Президента Европейского Совета, предварительный доклад об усилении экономического союза будет представлен на рассмотрение саммита лидеров всех 27-ми стран-членов ЕС в декабре с финализацией работы над ним – в марте 2012 года.

Кроме того, вечером 26 октября лидеры стран-членов ЕС на заседании Европейского Совета согласовали меры по рекапитализации банков, которые, в частности, предполагают увеличение доли уставного капитала системных банков к активам, взвешенным на риски, до 9% к июню 2012 года.

По предварительным оценкам Европейской банковской администрации, системным банкам предстоит увеличить свой уставный капитал на 106 млрд. евро путем привлечения частного капитала, а в случае невозможности – путем участия стран-членов ЕС в рекапитализации в обмен на долю в этих банках.

В целом технические детали достигнутых минувшей ночью соглашений планируется доработать в ближайшие недели на экспертном уровне.

«По сравнению с ситуацией 8 или 10 лет назад, давление, которое оказывают лидеры друг на друга, стало гораздо более эффективным, как показали события последних дней. Сегодня ни одно правительство не может позволить себе недооценивать возможных последствий, например, госдолга или «пузыря» на рынке недвижимости в другой стране-члене зоны евро на собственную экономику – они будут наказаны избирателями и рынками. Двойное давление стало более эффективным, поскольку на кону – деньги налогоплательщиков», - подытожил ночное заседание лидеров стран-членов зоны евро Х. Ван РОМПЕЙ.