Путин призывает Службу внешней разведки наращивать свои возможности

Президент России Владимир Путин отмечает роль спецслужб в защите национальных интересов России и призывает Службу внешней разведки (СВР) наращивать свои возможности.

СВР добросовестно решает поставленные перед ней задачи, "помогает своевременно выявлять внешние угрозы национальной безопасности, содействует укреплению международных позиций нашей страны", заявил президент, выступая в среду в Кремле на встрече с высшими офицерами российских силовых структур, получившими новые назначения и звания.

"Между тем, и обстановка в мире, и внутриполитические интересы требуют от СВР постоянно наращивать свои возможности. Прежде всего - по линии информационно-аналитического обеспечения руководства страны", - заявил Путин.

Президент отметил также и высокий профессионализм сотрудников ФСБ России.

"По целому ряду направлений, прежде всего в противодействии терроризму и экстремизму, ими достигнуты хорошие, конкретные, позитивные результаты", - сказал президент.

В частности, по его словам, заметно сократилось количество терактов, а укрепление наиболее опасных участков государственной границы "поставило реальный заслон на пути проникновения в Россию международных террористов".

Проведенная органами безопасности и Национальным антитеррористическим комитетом работа "заложила основу для более широкого применения несиловых методов противодействия террору", заявил президент.

РИА "Новости"