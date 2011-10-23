Из-за пожара остановили ядерный реактор в Швеции

Ядерный реактор на АЭС в Швеции остановлен из-за пожара.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», огонь вспыхнул в полночь в машинном отделении. Его быстро потушили дежурившие работники.

По предварительным данным, пожар возник из-за протекшей на горячие стенки оборудования горюче-смазочной жидкости. И хотя инцидент произошел в машинном отделении, а не в самом реакторе, пожары на АЭС всегда являются серьезными, сообщают шведские СМИ со ссылкой на компанию-оператора АЭС.

Когда реактор запустят снова, не уточняется.