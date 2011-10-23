Командир повстанцев признал ответственность за смерть Каддафи
Пытался спасти, но не вышло
Командир одного из подразделений сил Переходного национального совета (ПНС) Ливии Омран Овейб заявил, что пытался спасти свергнутого лидера ливийской Джамахирии полковника Муамара Каддафи от расправы.
В интервью Би-би-си Омран Овейб рассказал, что раненого полковника выволокли из дренажной трубы, в которой он прятался в Сирте, после чего тот сделал всего десять шагов и рухнул без сознания, когда вокруг начали стрелять.
Эта информация отчасти подтверждается любительской видеосъемкой одного из очевидцев события, которую накануне показал британский телеканал Sky News. За кадром были слышны выкрики о том, что "Каддафи нужно оставить в живых". Затем было показано тело Каддафи, сам факт расстрела на видеозаписи не зафиксирован.
По словам Овейба, огонь велся со всех сторон, и было невозможно определить, кто именно сделал роковой выстрел.
"Я не видел, кто убил Каддафи и из какого оружия в него стреляли. Я пытался спасти ему жизнь, но безуспешно", - говорит Омар Овэйб.
Как сказал командир подразделения, некоторые из его бойцов хотели расстрелять полковника, а он пытался не допустить этого.
По словам Овейба, после того как Каддафи потерял сознание и рухнул на землю, он отвез его в полевой госпиталь, где врачи констатировали смерть полковника.
Как отмечает Би-би-си, Омар Овэйб признает свою ответственность за смерть бывшего ливийского лидера.
Каддафи, правивший Ливией 42 года, погиб 20 октября в окрестностях своей "малой родины" - города Сирт - после того, как его захватили в плен сторонники Переходного национального совета. По предварительным данным, Каддафи скончался от пулевого ранения в голову.
Тело свергнутого лидера ливийской Джамахирии в субботу было выставлено на всеобщее обозрение в одном из торговых центров г.Мисурата. Ливийцы выстраивались в очередь, чтобы увидеть тело и сфотографироваться рядом с убитым Каддафи, пишет РИА Новости.