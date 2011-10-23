Выборы в Ливии пройдут в течение ближайших восьми месяцев

Председатель исполкома Переходного национального совета (ПНС) Махмуд ДЖИБРИЛЬ подтвердил информацию о том, что выборы в правительство Ливии пройдут в течение ближайших восьми месяцев, сообщило агентство Рейтер.

«Первые выборы пройдут в течение восьми месяцев. Будет сформирован Национальный конгресс Ливии, подобие парламента. Перед конгрессом будет стоять две задачи - создание проекта конституции, по которому мы проведем референдум, и формирование временного правительства, которое будет работать до президентских выборов", - заявил М.ДЖИБРИЛЬ.

Ранее СМИ со ссылкой на представителей ПНС уже неоднократно сообщали о предстоящих в течение восьми месяцев выборах.

В субботу глава ПНС заявил об уходе в отставку. По его словам, отставка проходит в соответствии с переходным планом после того, как армия взяла под контроль всю страну, в некоторых районах которой в последнее время оказывали сопротивление сторонники полковника Муамара Каддафи - свергнутого лидера ливийской Джамахирии.

М.Каддафи, правивший Ливией 42 года, погиб в четверг окрестностях своей "малой родины" - города Сирт - после того, как его захватили в плен сторонники Переходного национального совета. Автомобиль, в котором М.Каддафи везли в госпиталь, попал под перекрестный огонь революционеров и сил самого полковника, в результате он получил смертельное ранение в голову.

По другой информации в СМИ, М.Каддафи попал в засаду, был захвачен в плен, а затем скончался от полученных в бою тяжелых ранений в ноги и голову. По словам врача, осматривавшего тело Каддафи, полковник погиб от ранений в голову и живот.

Как ожидается, в воскресенье власти Ливии официально объявят об "освобождении" страны после сообщений, что военные ПНС подавили последние очаги сопротивления в Сирте.

М.ДЖИБРИЛЬ в мае возглавил ПНС, провозгласивший себя единственным законным органом власти во время гражданского конфликта в Ливии.