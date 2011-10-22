Россия утвердила список «нежелательных» чиновников из США

В России утвержден список чиновников из США, пребывание которых в Российской Федерации признано нежелательным в ответ на так называемый «список Сергея Магнитского».

Как сообщили УНИАН в Министерстве иностранных дел РФ, об этом сообщил официальный представитель МИД России Александр ЛУКАШЕВИЧ.

«Продолжающаяся в США кампания вокруг трагической гибели юриста С.Магнитского, включая решение Госдепартамента о введении визовых санкций в отношении ряда российских должностных лиц и составляемые в Конгрессе списки россиян, которым закрывается въезд в страну, вызывает серьезную озабоченность», - сказал А.ЛУКАШЕВИЧ.

По его мнению, по сути, речь идет о попытке прямого давления на российские государственные структуры, не имеющей ничего общего ни с заботой о правах человека, ни с желанием выяснить все обстоятельства произошедшего.

«Мы, разумеется, не оставили без ответа устроенную против нашей страны политическую провокацию. На основе принципа взаимности утвержден список граждан США, пребывание которых в Российской Федерации признано нежелательным. В нем - высокопоставленные вашингтонские чиновники, причастные к резонансным преступлениям в гуманитарной сфере», - сказал А.ЛУКАШЕВИЧ.

По его словам, «известны и имена тех, кто несет ответственность за неправомерные действия против российских граждан в США, кто санкционировал и лично участвовал в похищениях и издевательствах над ними. Этим лицам въезд в Россию также, естественно, заказан». «Точка не поставлена - если американская сторона пойдет по пути визовой конфронтации, мы будем вынуждены этот список расширять», - подчеркнул А.ЛУКАШЕВИЧ.

Как сообщалось, С.Магнитский, сотрудничавший с инвестфондом Hermitage Capital Management и обвинявшийся в уклонении от уплаты налогов с организации, скончался в московском СИЗО в ноябре 2009 года из-за отказа оказать ему медицинскую помощь. Его смерть вызвала большой общественный резонанс, в том числе на Западе. Американский сенатор Бенджамин КАРДИН составил так называемый «список Магнитского», в который вошли российские чиновники, которых считают причастными к этому делу. В апреле 2011 года в Конгресс США был представлен законопроект, которым предусматривается введение визовых и экономических санкций в отношении лиц, подозреваемых в причастности к гибели С.Магнитского. Госдепартамент США в июле этого года ввел визовые ограничения в отношении нескольких десятков российских чиновников, имеющих отношение к делу С.Магнитского.