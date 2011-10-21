НАТО прекратит военные действия в Ливии через 10 дней
23:29, 21 октября 2011Мир
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Генсек объявил предварительное решение
Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен объявил в пятницу о завершении операции в Ливии "Объединенный защитник"с 31 октября, сообщает РИА "Новости".
Совет НАТО принял данное предварительное решение на уровне послов 28 стран-членов альянса на основе соответствующей рекомендации натовских военных во главе с главнокомандующим объединенными вооруженными силами альянса в Европе американским адмиралом Джеймсом Ставридисом.
"Мы приняли предварительное решение завершить операцию в Ливии с 31 октября", - сказал Расмуссен журналистам по завершении длившегося пять с половиной часов заседания.
По его словам, члены Совета НАТО решили завершить операцию единогласно при поддержке партнеров альянса по ее проведению.
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