НАТО прекратит военные действия в Ливии через 10 дней

Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен объявил в пятницу о завершении операции в Ливии "Объединенный защитник"с 31 октября, сообщает РИА "Новости".

Совет НАТО принял данное предварительное решение на уровне послов 28 стран-членов альянса на основе соответствующей рекомендации натовских военных во главе с главнокомандующим объединенными вооруженными силами альянса в Европе американским адмиралом Джеймсом Ставридисом.

"Мы приняли предварительное решение завершить операцию в Ливии с 31 октября", - сказал Расмуссен журналистам по завершении длившегося пять с половиной часов заседания.

По его словам, члены Совета НАТО решили завершить операцию единогласно при поддержке партнеров альянса по ее проведению.