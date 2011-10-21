Студенты МГУ моют факультет после визита Медведева

Группа студентов факультета журналистики Московского университета организует сегодня в здании факультета «внеплановый субботник» – после посещения журфака президентом России Дмитрием Медведевым.

Сообщение об этом распространяется в социальных сетях в Интернете. Студентов просят принести на факультет швабры, тряпки и другие предметы для уборки.

Посещение журфака МГУ Медведевым вызвало неоднозначную реакцию. Как передает Радио Свобода, встретиться с президентом позволили лишь заранее отобранным студентам, на встречу приехали также активисты прокремлевского движения «Наши».

Сотрудники президентской охраны задержали семерых студентов, развернувших плакаты с нелицеприятными вопросами к Медведеву, сообщает радиостанция "Эхо Москвы". В частности, три студентки с плакатами "Почему вы сидите в твиттере, а Ходорковский в тюрьме?", "Вам не жалко бюджетных денег на такие `выборы`?" и "За что вы уволили Кудрина?" встали напротив журфака и были задержаны сотрудниками полиции. Еще четверо: три девушки и молодой человек, - подняли плакаты со словами "Пресса – от слова `прессовать`" уже внутри здания, когда Медведев проходил мимо них.

Студенток, задержанных на улице, отвезли в отделение милиции и взяли объяснительные. Остальных четверых заперли в аудитории на первом этаже, где некие "люди в штатском" угрожали девушкам отчислением из университета, а юношу пугали армией и "увечьями кистей рук".

По словам президента журфака Ясена Засурского, никто из семерых отчислен не будет. Он пояснил, что у сотрудников ФСО существуют "очень жесткие инструкции", однако они злоупотребили своими полномочиями, пригрозив студентам отчислением, сообщает Лента.ру.