Каддафи получил ранение в голову, когда его везли в госпиталь

Экс-лидер Ливии Муамар Каддафи получил смертельное ранение в голову, когда автомобиль, который вез его в госпиталь, попал под перекрестный огонь, заявил председатель исполкома Переходного национального совета (ПНС) Ливии Махмуд Джибриль.

"Мы вытащили Каддафи из водосточной трубы, он не оказывал сопротивления. Когда мы сажали его в грузовик, у него не было никаких других ранений (кроме ранения в правую руку)", - приводит Reuters слова Джибриля, выступавшего на пресс-конференции в Триполи.

"Когда машина ехала, она попала под перекрестный огонь между революционерами и силами Каддафи, в результате он получил огнестрельное ранение в голову", - цитирует РИА Новости.

По словам представителя ПНС, неизвестно, от чьей пули погиб бывший лидер Ливии.