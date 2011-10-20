Правительство Румынии одобрило размещение американской ПРО

Правительство Румынии одобрило законопроект, который позволяет разместить на территории страны объекты ПРО НАТО, сообщает Associated Press. Законопроект вступит в силу, когда его поддержит парламент. Ожидается, что голосование по этому поводу состоится до конца года.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября США и Румыния подписали соглашение о размещении американской системы ПРО. С американской стороны подпись под договором поставила госсекретарь США Хиллари Клинтон, а со стороны Румынии министр иностранных дел Теодор Баконски. Согласно подписанному документу, ракеты-перехватчики наземного базирования будут размещены на румынской территории к 2015 г. В Белом доме уточнили, что местом расположения систем ПРО будет авиабаза Девеселу.