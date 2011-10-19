В Нью-Йорке продали "Золотой бриллиант"

Бриллиант уникального насыщенного желтого цвета весом в 32,77 карата продан на торгах аукционного дома Christie`s в Нью-Йорке за 6,578 миллиона долларов, сообщает РИА Новости.

Специалисты называют этот бриллиант каплевидной формы одним из самых редких и безупречных, появление на рынке которых всегда становится событием. Национальный геологический институт США отнес "Золотой бриллиант" к одним из уникальных камней в своем классе. Лишь один из 10 миллионов алмазов имеет качества, которые относят его к классу бриллиантов насыщенного цвета.

Ожидаемая цена аукциона составляла 6-8 миллионов долларов, поэтому Christie`s ожидал, что сможет побить рекорд цены за карат, установленный в 1990 году в Лондоне. Тогда за бриллиант "Золотая капля" было заплачено 3,75 млн. долл, то есть - 203 тыс. долл. за карат. Однако лондонская планка осталась не взятой.

Всего торги ювелирными украшениями Christie`s принесли 46,599 миллионов долларов.