Захватчиков крейсера "Аврора" увезли в неизвестном направлении

В Петербурге в воскресенье вечером произошел символический захват крейсера «Аврора». Несколько молодых людей проникли туда и повесили на мачту пиратский флаг. Силами команды крейсера и полиции задержаны пять человек, сообщает Радио Свобода.

Около пяти часов вечера несколько молодых людей и девушка прошли на крейсер под видом туристов. Трое из них взобрались на мачту, повесили «веселый Роджер» и развернули плакат с призывом бороться против бедности. Команда корабля помешать не смогла, даже применив брандспойт. Но повесить второй флаг помешали прибывшие пожарные, спасатели и полицейские.

Пятеро задержанных оказались активистами радикальных организаций – так называемого эскадрона партии «Народная воля» и инициативы «Еда вместо бомб».

Говорит правозащитник, координатор протестных проектов Михаил Дружининский: «Ребята самостоятельные, они специально в таком формате работают, что трудно их вычислить где-нибудь. Это нормальный юношеский этап становления серьезных бойцов. Мы к такой акции относимся с пониманием, если бы они к нам обратились за информационной поддержкой, мы бы знали, где они сейчас сидят, кто их допрашивает, применяются ли к ним какие-то меры устрашения».