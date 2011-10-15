Египетские мусульмане вышли на улицы поддержать христиан

В Каире 14 октября прошли массовые демонстрации в поддержку единства мусульман и христианских меньшинств, сообщает Reuters.

В демонстрациях, прошедших на площади Тахрир, приняли участие по меньшей мере две тысячи человек, большинство из которых мусульмане. Митингующие выкрикивали лозунги о единении представителей различных конфессий и выражали недовольство действиями военного правительства в отношении коптских христиан.

Акция прошла на фоне резко обострившейся межконфессиональной обстановки в Египте. 9 октября при разгоне военными многотысячной демонстрации коптов, на которой они протестовали против религиозных притеснений, погибли свыше 20 человек, около трехсот получили ранения.

Коптская православная церковь - одна из древнейших христианских конфессий в мире, отмечает Лента.ру. Согласно преданию, она была основана в I веке н.э. евангелистом Марком. Копты составляют около 10 процентов населения Египта.