В Молдове демонстранты не пустили Кирилла к памятнику

Из-за протестов противников Митрополии Кишинева и Всея Молдовы была изменена программа визита главы Русской православной церкви московского патриарха Кирилла в столицу республики.

Утром в воскресенье, 9 октября, патриарх провел богослужение в Христорождественском соборе в центре Кишинева, а после этого планировал возложить цветы к памятнику господаря Молдавии, однако там патриарха ждали несколько десятков человек.

«Молдова не является составной частью России, а молдавская церковь должна состоять в Патриархии Румынии, а не России», – говорили участники акции.

Также патриарх отменил благословение молодоженов, которое должно было состояться у памятника Стефану Великому. Митрополит Петр, который возглавляет подчиняющуюся Румынской патриархии Митрополию Бессарабии, осудил акцию протеста.

«Мы все православные люди, должны проявить толерантность и понимание. Мы не возражаем против приезда патриарха Кирилла и его встреч с паствой. Мы понимаем, что этот визит носит ярко выраженный политический характер, но на все воля Божья. Мы надеемся, что и патриарх Даниел – глава Румынской православной церкви – также посетит эту землю, так как он тоже имеет полное на это право», – сказал митрополит Петр журналистам, призвав молдаван отказаться от любых форм протеста.

Согласно официальной статистике, более 90% жителей Молдовы исповедуют православие. Примерно три четверти из них относятся к Митрополии Кишинева и Всея Молдовы, которая подчиняется РПЦ.

Около четверти верующих относятся к Митрополии Бессарабии в ведении Румынской патриархии. Митрополия Бессарабии, которая существовала в 1918–1940 году, была воссоздана в 1992 году, но зарегистрирована только в 2002 году.

Несмотря на то что открытого конфликта между двумя митрополиями не существует, у них есть разногласия и имущественные споры. Единственным отличием в соблюдении канонов считается то, что Митрополия Молдовы отмечает религиозные праздники по старому стилю, а Митрополия Бессарабии – по новому, на 14 дней раньше.

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