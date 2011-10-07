Лукашенко говорит, что резать не даст и бесплатно отдавать не будет

Приватизация государственных предприятий в Беларуси не запрещена, но это должно происходить на выгодных условиях.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом на пресс-конференции в Минске для представителей российских СМИ заявил президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО.

Он отметил, что условия приватизации госпредприятий в Беларуси давно определены, есть план приватизации 244 предприятий.

«Мы не считали, сколько мы можем получить, если продадим всю страну. Наверное, немало миллиардов долларов. Но перед нами такая цель не стоит. У нас приватизация не запрещена. Приватизировать можно любое предприятие, но у нас точечная приватизация", - подчеркнул А.ЛУКАШЕНКО.

По его словам, 22 предприятия из списка на приватизацию уже проданы на аукционах, большинство из них купили россияне. В текущем году на торги будет выставлено 180 предприятий.

«Приходите. Открыто мы приняли решение. Ничего резать не будем и бесплатно продавать не будем. Будет аукцион - приходите покупайте"", - заявил А.ЛУКАШЕНКО.