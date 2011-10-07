Российские миллиарды в Венесуэле под угрозой краха

Вице-премьер РФ Игорь Сечин по распоряжению премьер-министра Владимира Путина срочно отправился в Венесуэлу. Опрошенные газетой "Коммерсантъ" эксперты убеждены, что блицвизит вызван болезнью президента Уго Чавеса. Без его поддержки РФ рискует потерять один из крупнейших рынков оружия и многомиллиардные нефтяные проекты.

По словам собеседников издания в аппарате правительства, поездка готовилась спешно - еще недавно она не значилась в графике вице-премьера. К подготовке визита были привлечены лишь специалисты Минпрома, Минэнерго и МИД РФ.

Москва крайне обеспокоена состоянием здоровья Уго Чавеса, который уже много месяцев борется с раком. "Наши проекты в Венесуэле проходят при активной поддержке Чавеса. Хочется верить, что он справится с болезнью, но исход непредсказуем", - заявил источник газеты в правительстве.

Венесуэла - второй в мире после Индии покупатель российского оружия, портфель заказов оценивается в $6-7 млрд. Причем, значительная часть поставок оплачивается за счет российского кредита в $2,2 млрд, о котором Уго Чавес договорился с Москвой в 2009 году. В случае смены власти Россия рискует не только потерять контракты, но и не получить деньги за поставленное Венесуэле оружие.

Большие риски есть и для пяти крупнейших нефтяных компаний РФ ("Роснефть", "Газпром нефть", ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР и "Сургутнефтегаз"), которые в рамках Национального нефтяного консорциума (ННК) готовятся добывать нефть на блоке Хунин-6 в нефтеносном поясе дельты Ориноко.

Игорь Сечин, возглавляющий совет директоров ННК, оценивал объем российских инвестиций в проект в ближайшие семь-десять лет в $12 млрд. При этом $600 млн из них Владимир Путин уже передал Уго Чавесу в 2010 году в качестве бонуса за подписание соглашения. Эти контракты также могут быть потеряны.